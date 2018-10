‘Conexão Estadão’: Bolsonaro quer o juiz Sérgio Moro no seu governo

No ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 30, o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) afirmou que pretende convidar o juiz federal Sérgio Moro para comandar o ministério da Justiça em seu futuro governo ou ainda para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). “Pretendo conversar com ele (Moro) para ver há interesse da parte dele”, disse Bolsonaro.

Em nota oficial, o magistrado declarou que ‘caso efetivado oportunamente o convite, será objeto de ponderada discussão e reflexão’. “Sobre a menção pública pelo sr. presidente eleito ao meu nome para compor o Supremo Tribunal Federal quando houver vaga ou para ser indicado para Ministro da Justiça em sua gestão, apenas tenho a dizer publicamente que fico honrado com a lembrança. Caso efetivado oportunamente o convite, sera objeto de ponderada discussão e reflexão”, afirmou Moro.

