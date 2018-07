‘Conexão Estadão’: Brasil é eliminado da Copa do Mundo

No ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 06, a seleção brasileira acabou prejudicada por um mau primeiro tempo e superada pela eficiência de Bélgica nesta sexta-feira, em Kazan. A derrota por 2 a 1 pelas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia encerra o sonho de título. Ouça no player abaixo:

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Pedro Venceslau, Roberto Godoy e Marcius Azevedo da editoria de Esportes. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).