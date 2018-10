‘Conexão Estadão’: Candidatos apostam fichas no último debate na TV

No ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 04, os candidatos à presidência da República tentam angariar votos no último debate na TV antes do Pleito. Sem a presença de Jair Bolsonaro (PSL), que foi vetado pelos médicos, a tendência dos candidatos é apelar para os votos úteis e atacar o bolsonarismo e o petismo.

Ainda no programa, os adversários de Jair Bolsonaro (PSL) vão à Justiça para tentar evitar a exibição da entrevista gravada por ele para a Rede Record. Eles vão argumentar que a emissora vai favorecer o candidato ao lhe conferir espaço que não foi dado aos demais postulantes.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Sílvia Araújo, editora do Broadcast, Roberto Godoy e Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).