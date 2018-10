‘Conexão Estadão’: Candidatos de olho nas pesquisas

No ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 26, as últimas pesquisas divulgadas deram esperança para alguns e apreensão para outros. Com isso, as campanhas dos candidatos ao Palácio do Planalto aguardam os números que serão divulgados neste sábado.

Ainda no Conexão, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, saiu em defesa da autonomia e independência das universidades brasileiras. O pronunciamento é feito diante de notícias de decisões judiciais que proibiram supostas propagandas eleitorais irregulares em universidades pelo País, situação que envolve ao menos 17 instituições em nove Estados.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, Pedro Venceslau e Sílvia Araújo, editora do Broadcast. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).