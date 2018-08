‘Conexão Estadão’: Candidatos já mostram suas estratégias na campanha de rádio e TV

No ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 31, Candidatos à Presidência lançaram suas campanhas de rádio e TV mostrando seus objetivos neste início de horário eleitoral. A diferença no tempo em que cada um tem também se mostrou evidente.

Ainda no programa, o Produto Interno Bruto brasileiro avançou 0,2% no segundo trimestre do ano, refletindo a fraca atividade econômica no País.

