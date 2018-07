‘Conexão Estadão’: Cármen Lúcia assume Presidência da República

No ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 16, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, irá assumir a presidência da República interinamente nesta terça e quarta-feira (17 e 18 de julho), quando o presidente Michel Temer estará em viagem a Cabo Verde.

Com isso, o decano do STF, ministro Celso de Mello, assume a presidência do STF durante o período, em função da saída temporária da presidente Cármen Lúcia.

