‘Conexão Estadão’ analisa carta em que Temer se defende de delação de Funaro

O ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 16, comenta o texto que o presidente Michel Temer escreveu para parlamentares em uma tentativa de se defender das acusações que sustentam a denúncia contra ele na Câmara dos Deputados, baseada na delação premiada do operador financeiro Lúcio Funaro ao Ministério Público Federal. Na carta, Temer diz que Funaro não o conhecia e alega ser alvo de uma “conspiração”. Ouça o programa no player abaixo:

O podcast ainda trata das buscas realizadas pela Polícia Federal no gabinete do deputado Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA) e em três endereços em Salvador relacionados a ele. Outro assunto é a votação sobre as medidas cautelares contra o senador Aécio Neves (PSDB-MG), prevista para amanhã, no plenário do Senado.

O programa faz conexão entre os jornalistas do Estado de São Paulo e Brasília, na edição de hoje com apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, Silvia Araújo e Andreza Matais, editora da Coluna do Estadão. O ‘Conexão Estadão’ também é veiculado de segunda a sexta-feira, às 18 horas, na Rádio Eldorado (107,3 FM).

Interatividade

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com