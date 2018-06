Conexão Estadão: Caso Aécio Neves expõe conflito entre poderes

O ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 27, abordou a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de afastar o senado Aécio Neves, e exigir a permanência na sua residência no período noturno. Senadores consideram que está é uma decisão que deve ser tomada pelo plenário da Casa. Alguns ministros do STF, como Gilmar Mendes, também concordam que a questão deve ser decidida no parlamento. Ouça no player abaixo:

Os jornalistas do Estadão de São Paulo e Brasília também debateram a carta enviada pelo ex-ministro do PT Antonio Palocci pedindo desfiliação do partido. As duras criticas aos seus membros, em especial o ex-presidente Lula, causou mal-estar entre os petistas que o acusaram de traidor.

Interatividade

