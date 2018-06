‘Conexão Estadão’: Caso Caixa ainda gera problemas para o governo

O ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 17, abordou que uma investigação independente, apontou indícios de que um dos vice-presidentes da Caixa Econômica Federal teria fornecido informações sobre operações do banco ao presidente Michel Temer e ao ministro Moreira Franco. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no ‘Conexão’, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), admitiu nesta quarta-feira, que poderá disputar a sucessão de Michel Temer caso obtenha números mais elevados nos levantamentos sobre intenção de voto. “Hoje não, eu tenho 1% nas pesquisas. No dia em que eu tiver 7%, as coisas melhoram muito”, declarou, em resposta a pergunta sobre sua eventual candidatura.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Adriana Ferraz e comentários das editoras de economia do Broadcast/Agência Estado, Sílvia Araújo e Irany Tereza, e de Brasília, Thiago Faria. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

