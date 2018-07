‘Conexão Estadão’: Centrão deve fechar com Alckmin

No ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 19, o senador Ciro Nogueira (PI), presidente nacional do PP, telefonou para dirigentes do partido comunicando que a sigla vai apoiar o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) na disputa pela Presidência nas eleições de 2018, informaram ao Estadão/Broadcast dois presidentes estaduais do PP.

O anúncio oficial será no próximo dia 26 e deve acontecer com outros partidos do centro: DEM, PR, Solidariedade e PRB.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Renato Onofre e, de Brasília, Fernando Nakagawa. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).