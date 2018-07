‘Conexão Estadão’: Centrão em conflito

No ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 27, o centrão, com dez legendas no total, terá que administrar conflitos em ao menos 12 Estados onde partidos do bloco rivalizam com o PSDB ou com siglas que já apoiavam o pré-candidato Geraldo Alckmin (PSD, PTB, PPS e PV) em campanhas regionais, segundo levantamento do Estadão/Broadcast.

Além disso, o economista Paulo Guedes, assessor responsável pelo capítulo econômico do programa de governo de Jair Bolsonaro, ressaltou sua confiança nas instituições e na democracia.

