‘Conexão Estadão’: Ciro diz que é mal interpretado pela imprensa

No ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 25, após ser criticado por juristas e analistas, o candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) afirmou que as declarações de que, se eleito, colocaria o Judiciário e o Ministério Público de volta em suas “caixinhas” foram tiradas de contexto para gerar intrigas.

Além disso, o Facebook retirou do ar uma rede de páginas e contas ligadas a coordenadores do Movimento Brasil Livre (MBL) como parte da política de combate a notícias falsas. O repórter do Link, Bruno Capelas fala sobre o assunto.

