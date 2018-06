‘Conexão Estadão’: Ciro Gomes e Geraldo Alckmin disputam apoio do centro

No ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 11, pesquisa Datafolha divulgada ontem, aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 30% das intenções de voto. Nos cenários em que Lula está ausente, o deputado Jair Bolsonaro (PSL-RJ) mantém a liderança da corrida presidencial com 19% das preferências. Ouça no player abaixo:

Ainda no programa, todas as informações sobre a Copa do Mundo com Robson Morelli, editor de esportes, e os nossos correspondentes na Rússia.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, Pedro Venceslau e Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).