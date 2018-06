‘Conexão Estadão’: Clima de ‘Grenal’ em Porto Alegre

O ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 23, trouxe o clima na cidade de Porto Alegre, um dia antes do julgamento do recurso de Lula no TRF4. O repórter Gilberto Amêndola traz as últimas informações da capital gaúcha. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no ‘Conexão’, o editor do Caderno 2, Ubiratan Brasil, traz uma análise sobre os indicados ao Oscar. O Brasil tem dois representantes : O Touro Ferdinando, dirigido por Carlos Saldanha, concorre na categoria melhor animação. E Me Chame Pelo Seu Nome, que concorre na categoria melhor filme, foi coproduzido pelo brasileiro Rodrigo Teixeira.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, e de Brasília, Andrezza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

