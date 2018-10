‘Conexão Estadão’: Clima esquenta entre Alckmin e Doria

No ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 09, o candidato e presidente nacional do PSDB, Geraldo Alckmin, criticou o candidato ao governo de São Paulo, João Doria, a durante reunião da Executiva Nacional do partido, em Brasília. Em trecho da reunião obtido pelo Estado, Alckmin chamou Doria de “temerista” e diz:”Traidor eu não sou”.

Ainda no programa, o PSDB, o partido Novo e o PP informaram nesta terça-feira, 9, que não devem apoiar nenhum candidato no segundo turno das eleições presidenciais, que serão decididas entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT). O PTB fechou apoio ao capitão reformado do Exército e o PSB apoiará o ex-prefeito de São Paulo.

