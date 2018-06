‘Conexão Estadão’ comenta possível candidatura do PMDB às eleições de 2018

O ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 14, analisa a possibilidade de o PMDB lançar um candidato à presidência da República para as eleições do ano que vem. Ouça o podcast no player abaixo:

O presidente do partido e líder do governo no Senado, Romero Jucá (RR), falou hoje sobre o assunto. E aproveitou para defender a gestão de Michel Temer. “Se não tiver ninguém para defender esse legado, o PMDB não vai ficar órfão e vai lançar um candidato à presidência da República para defendê-lo. Michel fez mágica, ele fez mais do que Mister M e David Copperfield juntos”, disse.

Outros assuntos tratados pelos nossos analistas são a corrupção no Rio de Janeiro e a reforma ministerial planejada pelo governo para conseguir aprovar a reforma da Previdência. Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, Silvia Araújo e, em Brasília, Andreza Matais, editora da Coluna do Estadão. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

Interatividade

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com