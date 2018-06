‘Conexão Estadão’ comenta saída de Bruno Araújo do ministério das Cidades

O ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 13, analisa a saída de Bruno Araújo (PSDB-PE) do ministério das Cidades, após o racha político que se deu entre os tucanos. Ele escreveu uma carta para o presidente Michel Temer pedindo demissão do governo. Ouça o podcast no player abaixo:

Outros assuntos são as “pautas-bomba” que estão nas mãos do Congresso e o drone que paralisou o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na noite do último domingo. Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, Pedro Venceslau, Silvia Araújo e, em Brasília, Andreza Matais, editora da Coluna do Estadão. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

Interatividade

