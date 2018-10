‘Conexão Estadão’: Como fica o segundo turno das eleições?

No ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 08, tudo sobre os resultados das eleições no país. Na esfera federal, Fernando Haddad precisará conquistar votos dos adversários derrotados, enquanto Jair Bolsonaro aposta no antipestismo.

Ainda no programa, os quadros estaduais, que já causam rachas dentro de alguns partidos. No PSDB, o clima esquentou entre João Doria e o seu padrinho político Geraldo Alckmin.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Pedro Venceslau, Roberto Godoy e Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).