‘Conexão Estadão’: Como foi a primeira sabatina de Bolsonaro?

No ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 30, a entrevista do candidato à Presidência pelo PSL Jair Bolsonaro. Na sabatina, o deputado disse que, se eleito, não vai abrir os arquivos do regime. O parlamentar afirmou ainda, ao programa Roda Viva, da TV Cultura, que os atos cometidos pelos militares se justificavam pelo “clima da época, de guerra fria”, e que teria agido da mesma maneira se estivesse no lugar deles.

Além disso, após meses de complicações cardíacas, morreu nesta terça feira, aos 96 anos, o jurista Hélio Bicudo.

