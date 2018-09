‘Conexão Estadão’: Como foi o desempenho de Ciro Gomes na sabatina Estadão-Faap?

No ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 04, O candidato do PDT à Presidência nas eleições 2018, Ciro Gomes, participou da Sabatina Estadão-Faap com os presidenciáveis. Acompanhe os melhores momentos e os comentários no player abaixo:

Ainda no programa, o ministro Carlos Horbach, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), decidiu barrar a veiculação de uma inserção estrelada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Fernando Haddad (PT), candidato a vice-presidente na coligação do PT. O ministro também fixou uma multa de R$ 500 mil em caso de descumprimento da decisão judicial.

