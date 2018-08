‘Conexão Estadão’: Como foi o primeiro debate dos presidenciáveis?

No ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 10, no primeiro debate da disputa pela Presidência da República, promovido ontem pela TV Band, os candidatos evitaram, na maior parte do tempo, o confronto direto. O próximo debate acontecerá no dia 17 de agosto e será transmitido pela Rede TV.

Além disso, o economista André Lara Resende, responsável pelo capítulo econômico do programa de governo da candidata à Presidência Marina Silva (Rede) afirmou que a proposta de reforma da Previdência é um tema impopular porque o governo não a discutiu com a sociedade.

O economista participou da Série Estadão FGV Ibre “Os economistas das eleições”, em São Paulo.

