‘Conexão Estadão’: Como será o STF presidido por Dias Toffoli?

No ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 13, o ministro Dias Toffoli, assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, e já definiu a pauta de julgamentos do plenário da Suprema Corte para a segunda quinzena deste mês. Toffoli decidiu priorizar temas de impacto social e ambiental, evitando assuntos polêmicos.

Ainda no programa, o dólar voltou a subir e fechou o dia em R$ 4,1998 – alta de 1,17% –, em meio a preocupações com o cenário eleitoral e a situação na Argentina, de acordo com operadores de câmbio.

