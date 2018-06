‘Conexão Estadão’: Copom decide segurar a taxa de juros

No ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 16, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa de juros básica da economia brasileira em 6,50% ao ano. A decisão foi unânime e, segundo os técnicos do Banco Central (BC), o cenário externo adverso e volatilidade do mercado financeiro determinaram a decisão. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no Conexão, o presidente Michel Temer diz que gosta de séries em entrevista para apresentadora de um programa do Palácio do Planalto, via twitter, voltado para o público jovem. E mais, o inglês de Ciro Gomes.

