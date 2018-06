‘Conexão Estadão’: Corrida contra o tempo para aprovar a TLP

O ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 30, abordou a aprovação, na Câmara dos Deputados, da da Medida Provisória 777 que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP), a nova referência para os empréstimos de longo prazo. A matéria segue agora para análise do Senado Federal, onde precisa ser aprovada antes de 7 de setembro, quando a MP perde a validade. Ouça no player abaixo:

Os jornalistas do Estadão de São Paulo e Brasília também debateram a decisão do ministro Edson Fachin, relator do caso JBS no Supremo Tribunal Federal (STF), de rejeitar o pedido de suspeição do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, formulado pela defesa do presidente Michel Temer.

Interatividade

