‘Conexão Estadão’: Crescimento do PIB pode ser comemorado de forma cautelosa

O ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 01, abordou a alta do PIB que foi comemorada pela equipe econômica do governo Michel Temer. Para o ministro da Fazenda Henrique Meirelles, as medidas adotadas pelo governo para recolocar o Brasil no caminho do crescimento sustentável começam a mostrar efeitos. Ouça no player abaixo:

Os jornalistas do Estadão de São Paulo e Brasília também debateram o acordo que o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega (Lula/Dilma) propôs ao Ministério Público para não ser preso. Não se trata de um acordo de delação premiada, mas sim de um termo de compromisso.

