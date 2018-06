‘Conexão Estadão’: Cristiane Brasil já fez hora extra?

O ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 05, falou sobre o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun afirmando que o governo não fará nenhum pedido ao PTB para que mude o nome indicado para o Ministério do Trabalho. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no conexão, o presidente do Congresso e do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), fez um discurso focado em questões de segurança pública, nesta segunda-feira, durante abertura do ano legislativo. Ele defendeu que os Três Poderes precisam se unir para “melhorar o aparato da segurança pública” e reiterou seu compromisso para garantir o “equilíbrio entre os poderes”.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários da editora do Broadcast/Agência Estado, Sílvia Araújo, Roberto Godoy, Pedro Venceslau, e de Brasília, Caio Junqueira, coordenador de política. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com