‘Conexão Estadão’ debate sobre ataque a tiros em escola de Goiânia

O ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 20, analisa a tragédia que aconteceu no Colégio Goyazes, em Goiânia, na manhã de hoje. Dois estudantes foram mortos e outros quatro ficaram feridos em um atentado a tiros na unidade particular. ?Segundo a Polícia Civil, o crime foi premeditado e motivado pelo bullying que o jovem sofria na escola. Ouça o programa no player abaixo:

Além disso, o repórter Pedro Venceslau fala direto de Assunção, no Paraguai, onde ele acompanha o prefeito de São Paulo, João Doria. A bancada desta edição é formada por Emanuel Bomfim, Roberto Godoy e Silvia Araújo. O ‘Conexão Estadão’ também é veiculado de segunda a sexta-feira, às 18 horas, na Rádio Eldorado (107,3 FM).

