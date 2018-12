No ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 19, na véspera do recesso do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Marco Aurélio Mello decidiu, em decisão individual, suspender a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, atendendo a um pedido do PCdoB. A decisão do ministro abre caminho para a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – preso e condenado no âmbito da Operação Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, Pedro Venceslau, Sílvia Araújo e Andreza Matais. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).