‘Conexão Estadão’: Decisão do STF poderia anular condenação de Lula?

O ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 25, falou sobre a decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que retirou do juiz federal Sérgio Moro trechos da delação da Odebrecht e que pode abrir uma forte brecha para a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anular a condenação no caso do Triplex no Guarujá, afirmam especialistas ouvidos pelo Broadcast Político. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no Conexão, o caixa do governo central registrou um déficit primário de R$ 24,827 bilhões em março, o pior desempenho para o mês na série histórica, que tem início em 1997. O resultado reúne as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Sílvia Araújo, editora do Broadcast, Roberto Godoy, e de Brasília, Irany Tereza, editora do Broadcast. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

