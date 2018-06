‘Conexão Estadão’: Delação de Funaro deve fortalecer segunda denúncia contra Temer

O ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 05, abordou toda a repercussão que surgiu após o procurador-geral da República Rodrigo Janot informar que o acordo de delação premiada feito com os executivos do grupo J&F, inclusive os irmãos Batista, poderá ser revisto, pois informações importantes, adquiridas através de gravações, foram omitidas. Ouça no player abaixo:

Os jornalistas do Estadão de São Paulo e Brasília também debateram a quebra do sigilo desses áudios, e a homologação, pelo relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, da delação do ex-operador financeiro do PMDB Lúcio Funaro.

Interatividade

