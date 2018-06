‘Conexão Estadão’: Denúncia da PGR atinge em cheio o governo Temer

O ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 25, abordou a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra importantes nomes da política brasileira. O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), o ex-presidente do Senado Renan Calheiros (PMDB-AL) e o ex-presidente da República José Sarney (PMDB) e os senadores Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN) e Valdir Raupp (PMDB-RO) são acusados de participar de um esquema de corrupção da Transpetro. Ouça no player abaixo:

Os jornalistas do Estadão de São Paulo e Brasília também debateram a abertura de inquérito contra o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, delatado pelo ex-governador de Mato Grosso Silval Barbosa (PMDB). O ministro da Agricultura é alvo da Operação Ararath, deflagrada em 2014, para investigar desvio de recursos públicos no Governo de Mato Grosso.

