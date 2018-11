‘Conexão Estadão’: Deputado Luiz Henrique Mandetta será Ministro da Saúde de Bolsonaro

No ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 20, o médico e deputado federal Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS) foi confirmado como o novo Ministro da Saúde do governo de Jair Bolsonaro (PSL). O presidente eleito recebeu no Centro Cultural Banco do Brasil, local onde se concentra o governo de transição, representantes das associações das Santas Casas e outras associações médicas, que apoiavam o nome do deputado, que já foi secretário de saúde em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

O nome do político já havia sido citado pelo ministro extraordinário da Transição, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), a despeito de denúncias sobre o deputado, que responde a um inquérito aberto quando era secretário da Saúde de Campo Grande. Mandetta é acusado de pagar por serviços médicos não executados. O parlamentar nega irregularidades no caso.

