‘Conexão Estadão’: Deputados estaduais do PSDB prometem oposição ao governo Márcio França

O ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 20, falou sobre a rusga entre o vice-governador Márcio França (PSB) e o prefeito João Doria (PSDB). Os dois irão disputar a eleição para suceder Geraldo Alckmin no Estado. Doria, após ser escolhido como candidato do partido, disse, em entrevista ao Estadão, que ele e o pessebista são de duas correntes diferentes. Já Márcio França disse que Doria não cumpre a palavra. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no conexão, em meio ao impasse no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a possibilidade de reexame da prisão em segunda instância, o ministro Celso de Mello afirmou que a presidente da Corte, Cármen Lúcia, havia se comprometido a convidar os ministros para um encontro informal com o objetivo de debater o tema. Segundo ele, no entanto, os convites para o encontro não foram feitos.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Sílvia Araújo, editora do Broadcast, Pedro Venceslau, e de Brasília, Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

