‘Conexão Estadão’: Dias Toffoli pode assumir presidência do STF

No ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 04, se confirmadas as viagens internacionais programadas do presidente Michel Temer, a ministra Cármen Lúcia, do STF, deve assumir a Presidência da República, no final de julho. Com isso, Dias Toffoli assumiria o Supremo no período. Ouça no player abaixo:

Do lado esportivo, a Fifa divulga que Neymar é o jogador que mais recebe faltas na Copa do Mundo, mais do que Messi e Cristiano Ronaldo. As informações com o repórter Paulo Favero e os correspondentes na Rússia.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, e de Brasília, Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’ e Sílvia Araújo, editora do Broadcast. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).