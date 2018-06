‘Conexão Estadão’: Discursos de ódio saem do papel e são colocados em prática

O ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 28, falou sobre os dois dos três ônibus da caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Região Sul que foram alvejados com tiros nesta terça-feira, 27, na estrada entre Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul, no interior do Paraná. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no Conexão, o novo ministro da Fazenda será Eduardo Guardia, hoje secretário executivo da pasta. Guardia substituirá Henrique Meirelles, que deixará o comando da economia na próxima semana para tentar disputar as eleições de outubro. Meirelles vai se filiar ao MDB e quer concorrer à Presidência.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Sílvia Araújo, editora do Broadcast, Pedro Venceslau, Roberto Godoy, e de Brasília, Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

