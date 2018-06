‘Conexão Estadão’ discute ‘Emenda Lula’, que visa garantir petista nas próximas eleições

Por Diego Henrique de Carvalho – O ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 17, discutiu a proposta apelidada de “Emenda Lula”, incluída no parecer do deputado Vicente Cândido (PT-SP), relator da comissão especial da Câmara que analisa a reforma política.

Se a medida for aprovada, impedirá a prisão de candidatos até oito meses antes da eleição de 2018, o que favoreceria Luiz Inácio Lula da Silva em uma provável corrida presidencial, já que o petista foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses de prisão e aguarda julgamento do Tribunal Regional Federal da 4ª região (TRF-4). A proposta de Vicente Cândido altera o Artigo 236 do Código Eleitoral, que proíbe a prisão de um candidato apenas 15 dias antes do pleito.

O programa, apresentado por Gustavo Lopes, faz conexão entre os jornalistas de São Paulo e Brasília do Estadão, na edição de hoje com Roberto Godoy, Pedro Venceslau e Marcelo de Moraes. O ‘Conexão Estadão’ também é veiculado de segunda a sexta-feira, às 18 horas, na Rádio Eldorado (107,3 FM).

Interatividade

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com