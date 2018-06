‘Conexão Estadão’ discute os resultados da Lava Jato até o momento

O ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 23, analisa os resultados da Operação Lava Jato desde seu início, em 2014. A força-tarefa da Polícia Federal é tema do Fórum Estadão Mãos Limpas e Lava Jato, evento que acontece amanhã, na sede do Estado. Estarão presentes o juiz federal Sergio Moro e o procurador da República Deltan Dallagnol. Eles debaterão sobre as investigações de combate à corrupção, da Itália e do Brasil, junto com os magistrados Piercamillo Davigo e Gherardo Colombo, que trabalharam na operação de procuradores de Milão, criada há 25 anos.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, Ricardo Brandt, Silvia Araújo e, em Brasília, Andreza Matais. O programa também é veiculado de segunda a sexta-feira, às 18 horas, na Rádio Eldorado (107,3 FM).

