‘Conexão Estadão’ discute sobre a regulamentação do Uber

O ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 1º, analisa a polêmica envolvendo a regulamentação do Uber. Após aprovar o texto-base do projeto que regulamenta serviços de transporte individual pagos, o Senado retirou a exigência de os carros terem de rodar com placa vermelha, assim como ocorre com os táxis. Ouça o podcast no player abaixo:

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, Pedro Venceslau, Silvia Araújo e, em Brasília, Andreza Matais. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).