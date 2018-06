‘Conexão Estadão’: Dólar dispara e Banco Central reage

No ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 18, após ter avançado mais de 2% pela manhã e ter se aproximado dos R$ 3,78, o dólar diminuiu o ritmo de alta e fechou nesta sexta-feira, 18, a R$ 3,73, alta de 1,01%, na sexta valorização consecutiva. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no Conexão, pressionado por tucanos e aliados a melhorar seu desempenho nas pesquisas de intenção de voto, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) fechou contrato com a equipe de comunicação que será responsável por sua campanha. O marqueteiro de Alckmin será o jornalista Lula Guimarães, o mesmo que fez a campanha vitoriosa de João Doria a prefeitura de São Paulo em 2016.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Sílvia Araújo, editora do Broadcast, Pedro Venceslau, Roberto Godoy e de Brasília, Irany Tereza, editora do Broadcast. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com