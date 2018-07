‘Conexão Estadão’: Dólar sobe 2% e fecha cotado a R$ 3,87

No ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 27, o Banco Central tentou segurar o dólar, mas não teve sucesso. Mesmo durante o jogo do Brasil na Copa da Rússia, a moeda chegou a renovar várias máximas, para fechar o dia em R$ 3,8737, alta de 1,99%, a maior cotação desde o dia 7 de junho, quando encerrou em R$ 3,9146.

Ainda no programa, todas as informações sobre a Copa do Mundo e a classificação do Brasil para as oitavas de final após a vitória sobre a Sérvia por 2 a 0, com o repórter do Estadão Paulo Favero.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Gustavo Lopes e comentários de Roberto Godoy, e de Brasília, Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’, e Silvia Araújo. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).