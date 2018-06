‘Conexão Estadão’: Doria em campanha presidencial?

Nesta quarta-feira, o Conexão Estadão abordou as declarações do prefeito de São Paulo, João Doria, em Nova Iorque, sobre as eleições de 2018 e seus ataques contra Lula.

Além disso, o programa tratou também da reforma da previdência que deve sofrer novas alterações.

O bate-papo, apresentado por Emanuel Bomfim, faz conexão entre os jornalistas de São Paulo e Brasília do Estadão, com participação de Roberto Godoy, Silvia Araújo, Andreza Matais e Marcelo de Moraes.

