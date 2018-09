‘Conexão Estadão’: Eleição será polarizada?

No ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 25, o crescimento do candidato do PSL à Presidência nas eleições 2018, Jair Bolsonaro, no terço do eleitorado que se declara antipetista é movido mais pelo antagonismo desse eleitor ao que representa o PT e o legado do ex-presidente Lula do que por uma identificação explícita com o “bolsonarismo”.

Ainda no programa, a Polícia Federal instaurou um novo inquérito para dar continuidade à investigação sobre o ataque a faca de Adelio Bispo ao candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL).

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Silvia Araújo, editora do Broadcast, Gilberto Amêndola e Roberto Godoy. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).