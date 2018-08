‘Conexão Estadão’: Em evento, Bolsonaro pergunta se criança sabe atirar

No ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 23, o núcleo de Carrapatos do Estadão – equipe de reportagem que acompanha diariamente, em vídeo, a rotina dos presidenciáveis nas eleições 2018 – flagrou o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, ‘ensinando’ uma criança a atirar. O menino estava em seu colo vestido com a farda da Polícia Militar. “Você sabe atirar? Você sabe dar tiro? Atira. Policial tem que atirar”, disse Bolsonaro.

