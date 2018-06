‘Conexão Estadão’: Encontro de Temer com diretor da PF não é bem visto

O ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 15, abordou o encontro entre o presidente Michel Temer e o diretor da Polícia Federal Fernando Segovia. Auxiliares do presidente negam que os dois tenham tratado do depoimento do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que aconteceu nesta segunda-feira. Interlocutores do Planalto também dizem que não foi tratado na conversa sobre as repostas para as 50 perguntas que foram encaminhadas a Temer pela Polícia Federal no inquérito sobre suposto esquema de corrupção no Porto de Santos. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no ‘Conexão’, O juiz federal Vladimir Vitovsky, que está atuando como substituto no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), no Rio de Janeiro, negou novamente os embargos de declaração apresentados pela Advocacia-Geral da União (AGU) para tentar derrubar a decisão liminar que suspendeu a posse de Cristiane Brasil (PTB) como ministra do Trabalho. Assim, Cristiane continua proibida de assumir o cargo.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Adriana Ferraz e comentários de Roberto Godoy, as editoras de economia do Broadcast/Agência Estado, Sílvia Araújo e Irany Tereza, e de Brasília, Thiago Faria. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com