‘Conexão Estadão’: Enquanto os pré-candidatos tentam avançar, o Brasil vai às quartas na Copa

No ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 02, o coordenador da campanha de Geraldo Alckmin à Presidência, Marconi Perillo, tem um encontro marcado com o presidente Michel Temer. A reunião ocorre depois de o governador indicar que o ex-ministro Henrique Meirelles seria um bom nome para compor uma chapa com o tucano. Ouça no player abaixo:

Do lado esportivo, o Brasil esquentou a chapa, venceu o México, e pega a seleção belga nas quartas da Copa do Mundo. As informações com o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli, e os correspondentes na Rússia.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, Pedro Venceslau, e de Brasília, Sílvia Araújo, editora do Broadcast. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).