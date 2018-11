‘Conexão Estadão’: Ernesto Araújo será ministro das Relações Exteriores de Bolsonaro

No ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 14, o presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), anunciou na tarde desta quarta-feira, 14, o embaixador Ernesto Araújo como seu futuro ministro das Relações Exteriores. Bolsonaro já havia indicado que escolheria um diplomata de carreira para a vaga. O anúncio vem após declarações do presidente eleito terem gerado reações de parceiros comerciais do Brasil.

Araújo é diretor do Departamento dos Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos do Itamaraty. Ele concorria ao cargo com outros nomes, entre eles, Marcos Galvão, atual secretário-geral das Relações Exteriores. Durante a campanha, o diplomata criou um blog defendendo as ideias do então candidato do PSL.

