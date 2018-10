‘Conexão Estadão’: Esquenta o debate entre candidatos ao governo de SP

No ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 19, em empate técnico na última pesquisa de intenção de votos para o governo de São Paulo, os candidatos João Doria (PSDB) e Márcio França (PSB) mantiveram o clima de tensão no segundo debate, promovido pela Rede Record nesta sexta-feira.

Os dois brigaram para ver quem cola em quem a imagem de “petista”, já que a estratégia ganhou força no momento em que os paulistas expressam forte rejeição ao PT na eleição presidencial e dão boa vantagem a Jair Bolsonaro (PSL) na disputa com Fernando Haddad (PT) no cenário nacional.

