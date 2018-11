‘Conexão Estadão’: Eunício afirma: ‘Não me importo se Bolsonaro vai gostar’

No ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 09, o presidente do Congresso e do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), disse ao Estadão que “não está preocupado” se o presidente eleito, Jair Bolsonaro, “vai gostar ou não” do resultado de votações na Casa antes de assumir o Palácio do Planalto.

Sem conseguir se reeleger, Eunício ficará sem mandato no ano que vem, mas antes será o responsável por dar posse a Bolsonaro em janeiro. O senador afirma estar aberto a dialogar, mas que não aceitará interferência no Legislativo e criticou o economista Paulo Guedes, futuro ministro da Economia de Bolsonaro, que defendeu uma “prensa” nos parlamentares para que votassem a reforma da Previdência.

