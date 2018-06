‘Conexão Estadão’: Ex-presidente preso pode manter benefícios?

No ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 17, o juiz federal Haroldo Nader, da 6.ª Vara de Campinas, acolheu tutela de urgência em ação popular e mandou cortar ‘todas as benesses’ a Lula, como ex-presidente. Segundo o juiz, é absolutamente desnecessária a disponibilidade de dois veículos, com motoristas, a quem tem o direito de locomoção restrito ao prédio público da Polícia Federal em Curitiba. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no Conexão, o Tribunal Regional Federal da 4.ª Região, por unanimidade, negou um recurso decisivo do ex-ministro José Dirceu, que agora pode ser preso. O petista foi condenado pelo juiz federal Sérgio Moro, em 1.ª instância, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e pertinência à organização criminosa por envolvimento no esquema de corrupção da Petrobrás.

