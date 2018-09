‘Conexão Estadão’: Existem culpados pelo incêndio no Museu Nacional?

No ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 03, após o incêndio que atingiu o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, começou o questionamento sobre as responsabilidades pelo local não ter manutenção e nem sistema contra incêndio. Políticos também se aproveitaram para culpar seus adversários pela tragédia. No final, a culpa é de quem?

Ainda no programa, o ministro Carlos Bastide Horbach, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou que a Coligação O Povo Feliz de Novo (PT/PCdoB/Pros) deixe de veicular na televisão a propaganda eleitoral exibida no último sábado que fez referência à candidatura à Presidência da República de Lula (PT), preso e condenado no âmbito da Operação Lava Jato.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Pedro Venceslau, Roberto Godoy e Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).